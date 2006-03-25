В столице подведены итоги городского конкурса <Лучший предприниматель года>

Награды достались тем, кто занимается бизнесом честно и открыто, а самое главное - успешно. Таких в Минске оказалось немало, и организаторам конкурса выбрать лучших было нелегко. В нынешнем году в финал конкурса вышли 185 предприятий и индивидуальных предпринимателей. При определении победителей учитывалась и благотворительная деятельность, а также участие в других конкурсах, выставках, полученные награды и дипломы. На звание Лучшего предпринимателя года претендовали лишь те, кто был заинтересован не только в пополнении собственного кармана, но и государственной казны. Такие представители малого и среднего бизнеса исправно платят налоги и предлагают потребителям лучшие товары и услуги. Для многих победа в конкурсе стала приятной неожиданностью. Итоги конкурса <Лучший предприниматель года> подвели уже в девятый раз. И с каждым годом его престиж возрастает, как и вклад предпринимателей в экономику страны.