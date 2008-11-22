В столице Перу открылся двухдневный форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

Он объединяет 19 государств. Экономическая ситуация в мире, вопросы энергетической и продовольственной безопасности, меры по борьбе с морским пиратством и коррупцией - основные темы саммита глав государств и правительств АТЭС. В этом году на саммит съехалось рекордное количество участников - более 3,5 тысяч человек. Встреча пройдет с индейским колоритом — символом форума выбрали древний город Мачу-Пикчу, недавно признанный новым чудом света. Так, главы государств фотографируются в национальной одежде принимающей стороны. А угощать гостей будут традиционными блюдами местной кухни.