В столице открывается представительство Южного административного округа

Мероприятие приурочено к Дням ЮАО в Минске, которые стартовали накануне. Участие в церемонии открытия примут с российской стороны - префект округа Петр Бирюков и главы администраций округа, с белорусской - руководство Мингорисполкома. Представительство Южного Административного округа Москвы станет первым таким российским учреждением в белорусской столице. Это результат сотрудничества, которое развивается в соответствии с Соглашением, подписанным в начале января этого года.