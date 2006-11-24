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В столице открывается представительство Южного административного округа

24 ноября 2006 09:04
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Мероприятие приурочено к Дням ЮАО в Минске, которые стартовали накануне. Участие в церемонии открытия примут с российской стороны - префект округа Петр Бирюков и главы администраций округа, с белорусской - руководство Мингорисполкома. Представительство Южного Административного округа Москвы станет первым таким российским учреждением в белорусской столице. Это результат сотрудничества, которое развивается в соответствии с Соглашением, подписанным в начале января этого года.
# Экономика

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