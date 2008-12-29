В столице начались первые встречи представителей малого бизнеса и чиновников

Их цель – разъяснение нюансов подписанного Президентом Беларуси указа по либерализации экономики. Напомним, что основные положения документа упрощают правила ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей. Так введён мораторий на необоснованные проверки частного бизнеса, упрощены правила аренды помещений. И с нового года лишь незначительно изменится коэффициент по таможенным платежам на импортные товары, ввозимые предпринимателями. Что же касается формы и способа уплаты налогов, то их вправе выбирать каждый бизнесмен.