В столице начали падать цены на продовольственные товары

По подсчетам специалистов Комитета по ценообразованию Минского горисполкома, за две последние недели дефляция составила 0,1%. Особенно подешевели овощи. В столичных магазинах стали гораздо дешевле яблоки и апельсины. Как прогнозируют специалисты по ценообразованию, ситуация с ценами в ближайшие месяцы в Минске останется стабильной. Не ожидается подорожания товаров народного потребления, небольшой рост цен прогнозируется лишь на продукцию производственно-технического назначения.