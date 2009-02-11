В столице на поддержку малого бизнеса в этом году будет направлено 2 миллиарда рублей

Это в три раза больше чем ещё год назад. Дополнительные средства из бюджета получат центры развития предпринимательства. Основное финансирование пойдёт на кредитную поддержку малого бизнеса. Рассчитывать на поддержку могут и новоиспечённые фирмы и индивидуальные предприниматели, которые регистрируются по упрощённой системе. Новоиспечённых предпринимателей и директоров новых фирм в столице только в феврале прибавилось более чем на полтысячи. Регистрируются не бездумно. Преобладает взвешенный подход к открытию нового дела.



Для тех, кто только вступает в бизнес, правила честной игры – основное условие государства для ведения дел. Нужна помощь – её окажут. В Минске более десятка центров поддержки предпринимательства и инкубаторов малого бизнеса. Максимально упрощено налогообложение и правила работы. От того всё привлекательнее дело частное.



В Минске для индивидуальных предпринимателей снижена арендная плата. Волей властей те, кто торговлей занимается, теперь за место меньше платят. Предприниматели рассчитывают и на снижение арендной платы за офисные и производственные помещения. Скорее это общественная инициатива Совет по развитию предпринимательства обратился к тем, кто сдаёт площади снизить плату за аренду, руководствуясь кодексом чести предпринимателей.



Достигнут ли между собой справедливых взаимоотношений партнёры и конкуренты, городские власти говорить пока не берутся, но предполагают, что частник частнику в праве помочь. Государственная же поддержка малого бизнеса сконцентрирована сегодня на подпитке финансами. В Минске к двум банкам, которые на льготных условиях предоставляют заёмные средства предпринимателям, вскоре добавится ещё один.