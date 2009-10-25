В США закрыт сотый с начала 2009 года банк

Сотым американским банком, прекратившим существование, стал небольшой Partners Bank из штата Флорида.

Закрытие банков в 2009 году уже обошлось Федеральному агентству по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corp.) в 25 миллиардов долларов. Рекорд по числу прекративших деятельность банков в новейшей истории США был поставлен в 1989 году, когда за год закрылись 534 финансовых учреждения, пишет Lenta.ru.

В течение ближайших нескольких лет, по прогнозам экспертов, в США будут закрыты около 400 банков, что обойдется Федеральному агентству по страхованию вкладов в 100 миллиардов долларов. Наибольший риск грозит банкам, работающим на рынке недвижимости, причем как занимающимся ипотечным кредитованием, так и предоставляющим средства девелоперам.