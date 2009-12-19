В США за день закрыты семь банков

Федеральное агентство по страхованию вкладов (FDIC) США 18 декабря закрыло сразу семь региональных банков.

Два из них находятся в Калифорнии, остальные пять в Иллинойсе, Алабаме, Мичигане, Флориде и Джорджии. Наиболее крупным из закрывшихся банков является First Federal Bank of California. Активы этой финансовой организации составляют $6,1 млрд., а вклады – $4,5 млрд. На втором месте – Imperial Capital Bank ($4 млрд.), сообщает БЕЛТА со ссылкой на FDIC

На активы Imperial Capital Bank и First Federal Bank of California уже нашлись покупатели: первую из указанных финансовых организаций приобрел City National Bank, а вторую – OneWest Bank. Отделения обанкротившихся банков откроются под новыми брендами.

С начала 2009 года в Соединенных Штатах Америки обанкротились уже 140 банков. Закрытие американских банков связано с экономическим спадом в стране. Особенно от кризиса пострадали финансовые организации, работающие с сектором недвижимости. По оценкам экспертов, в ближайшие годы может быть закрыто до 400 американских банков. Тем не менее, рекорд 1989 года, когда за 12 месяцев закрылись 534 финансовых учреждения, побить не удастся.