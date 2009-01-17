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В США обанкротилась вторая по величине торговая сеть по продаже товаров бытовой электроники

17 января 2009 14:29
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"Сэркит Сити" вынуждена ликвидировать все свои 567 магазинов. Наткнувшись на непреодолимые финансовые трудности, компания в течение последнего времени искала покупателя либо спонсора для рефинансирования своих кредитов. Однако кредитный кризис и падение покупательной способности американцев сделали эту задачу невыполнимой. В итоге работу потеряют 30 тысяч человек. Торговая сеть "Сэркит Сити" - крупнейший в США банкрот, который пострадал из-за наихудшего предпраздничного сезона за последние 40 лет.
# Экономика

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