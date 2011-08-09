В создание китайско-белорусского индустриального парка планируется привлечь не менее $1 млрд прямых китайских инвестиций

О сотрудничестве нашей страны и КНР говорили сегодня в белорусском правительстве.

Этот проект станет перспективным и масштабным. Соответствующее соглашение было подписано в прошлом году во время визита Александра Лукашенко в Китай.

Уже сформирована концепция застройки парка и подготовлено проектное предложение по его строительству. Он разместится под Минском и будет специализироваться на биотехнологиях, тонкой химии и машиностроении. Беларусь создаст условия, а китайские партнеры, в свою очередь, организуют высокотехнологичное производство.

Отметим, что сейчас в нашей стране реализуется 10 совместных проектов с КНР общей стоимостью около 5 миллиардов долларов. Среди них — строительство Чайна-тауна, завода по производству беленой целлюлозы в Светлогорске, жилого комплекса «Лебяжий». Активизировать взаимодействие поможет своп-соглашение, которое предполагает расчеты в национальных валютах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Беларусь была единственной европейской страной и страной СНГ, с которой Китай подписал такое крупное соглашение по обмену национальными валютами в эквиваленте по 3 млрд долларов.

Мы сегодня договорились с председателем Национального банка Беларуси, что попробуем в ближайший месяц отработать механизм, когда эти ресурсы заработали бы в интересах республики.