В Совмине подвели очередные итоги социально-экономического развития страны

Итоги социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев текущего года рассмотрели на заседании Совета Министров.

На заседании правительства редкое единодушие. В Беларуси стабильная экономическая ситуация. Правда из 19 прогнозных показателей выполнены 13. Однако специалисты не сгущают краски. Экономика страны после тяжелого начала года уже адаптировалась к новым ценам на энергоносители. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы уже в ближайшее время заработают на полную мощность. Для российских нефтяных компаний созданы беспрецедентные условия.

По-прежнему главная проблема - внешнеэкономическая деятельность. С начала года в Беларуси товаров купили на 1 миллиард 300 миллионов долларов больше, чем продали. В магазинах импортной продукции стало больше. С начала года в стране производство потребительских товаров увеличилось лишь на 7 %, в том числе продовольственных - на 2 %. И это при том, что молока и мяса в этом году сельчане произвели больше.

Особое внимание специалистам следует обратить на производство бытовой электроники. Именно эти товары больше всего импортируются в страну. Тем более что покупательская способность населения растет. Размер средней заработной платы за 9 месяцев составил 737 тысяч рублей. Это на 10 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. А пенсии растут еще быстрее.

К росту потребительского спроса отечественные предприятия оказались не готовы. Реальные денежные доходы населения в этом году увеличились практически на 20 %. Благо инфляция на уровне запланированных показателей, а на валютном рынке абсолютная стабильность.