В Совмине обсудили издание социально значимой литературы и комплектование ею библиотек

Тема обусловлена проблемной ситуацией, которая сложилась с реализацией литературы, выпускаемой госиздательствами. Более 800-от тысяч экземпляров книг на 6 миллиардов рублей сегодня на складах, треть из них - социальная литература. Нереализованная продукция приводит к нехватке оборотных средств и увеличению кредиторской задолженности. Правительство намерено согласовать действия по реализации невостребованной литературы и определить необходимый объем средств для закупки новой.



Мониторинг наиболее востребованных книг, график закупки литературы областями и полная загрузка издательств собственными заказами. Проблема, считают в Совете министров, должна решаться комплексно.