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В Совмине обсудили издание социально значимой литературы и комплектование ею библиотек

01 апреля 2008 15:51
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Тема обусловлена проблемной ситуацией, которая сложилась с реализацией литературы, выпускаемой госиздательствами. Более 800-от тысяч экземпляров книг на 6 миллиардов рублей сегодня на складах, треть из них - социальная литература. Нереализованная продукция приводит к нехватке оборотных средств и увеличению кредиторской задолженности. Правительство намерено согласовать действия по реализации невостребованной литературы и определить необходимый объем средств для закупки новой.

Мониторинг наиболее востребованных книг, график закупки литературы областями и полная загрузка издательств собственными заказами. Проблема, считают в Совете министров, должна решаться комплексно.
# Экономика

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