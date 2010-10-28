В Солигорске за право на строительство аптеки заплатили более 100 тысяч долларов США

Именно этот лот оказался самым популярным из 23 предлагавшихся на аукционе. При начальной цене в 14 миллионов рублей, она в ходе торгов выросла более чем в 26 раз.
Всего на аукционе было продано шесть лотов. Среди них, кроме названного, было и право заключения договора аренды земельного участка под строительство павильона для продажи лекарственных препаратов в районе по улицы Октябрьской. Цена этого лота в ходе торгов выросла в 10 раз.
После многократного выставления на торги, проданы так же два права заключения договора аренды земельного участка под строительство остановочных павильонов (улицы Козлова и Набережная).
Всего, по информации Солигорского райисполкома, сумма вырученных в результате аукциона средств составила более 450 миллионов рублей, сообщает ctv.by со ссылкой на «Инфо-Курьер».