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В Солигорске за право на строительство аптеки заплатили более 100 тысяч долларов США

28 октября 2010 15:41
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В Солигорске на открытом аукционе, прошедшем 19 сентября, лот на право заключения договора аренды земельного участка под строительство аптеки был продан за 370 миллионов рублей.

Именно этот лот оказался самым популярным из 23 предлагавшихся на аукционе. При начальной цене в 14 миллионов рублей, она в ходе торгов выросла более чем в 26 раз.

Всего на аукционе было продано шесть лотов. Среди них, кроме названного, было и право заключения договора аренды земельного участка под строительство павильона для продажи лекарственных препаратов в районе по улицы Октябрьской. Цена этого лота в ходе торгов выросла в 10 раз.

После многократного выставления на торги, проданы так же два права заключения договора аренды земельного участка под строительство остановочных павильонов (улицы Козлова и Набережная).

Всего, по информации Солигорского райисполкома, сумма вырученных в результате аукциона средств составила более 450 миллионов рублей, сообщает ctv.by со ссылкой на «Инфо-Курьер».

# Экономика

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