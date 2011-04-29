В Солигорске стартовало строительство первого завода комплексных удобрений в гранулах

Его возведут к концу 2012. Комплекс удобрений «три в одном» пойдет и белорусским аграриям, и на экспорт. Этот инновационный проект окупится уже через четыре года. В целом же, «Беларуськалий» намерен увеличить мощности производства калия с нынешних восьми миллионов тонн до 11 к 2015 году.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Крестьяне, мировые рынки требуют новых продуктов, технологий. Если успеем, а мы идем первыми, даже по сравнению с канадцами, европейцами, иорданцами, россиянами, которые производят калийные удобрения, завоюем новые рынки.

На строительство первого завода уйдет года полтора. Готовы возвести еще два таких же. Что такое белорусские удобрения «три в одном» аграрии смогут оценить уже в весенний сев 2013 года. Мировой тренд – свести в одну гранулу калий, азот и фосфор в нужной пропорции.

Требование выпускать такой перспективный комплекс еще на Всебелорусском народном собрании озвучил глава государства. Да и сложный мировой кризис расшевелил белорусских калийщиков – заставил разнообразить продукцию. Тем более, мощности позволяют.

Валерий Кириенко, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Беларуськалий»:

Учитывая то, что происходит на мировой арене (передел собственности), мы стремимся, и, думаю, обеспечим то же место, что занимали и раньше как производители калийных удобрений. К 2015 году выйдем на 11 миллионов тонн.

На долю «Беларуськалия» приходится седьмая часть мирового производства удобрений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». После кризиса спрос на калий вырос вдвое. Увеличивается и цена.

Владимир Павлюкевич, начальник сильвинитовой обогатительной фабрики 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Гранулы – это товар, который востребован нашими потребителями, расположенным по всему миру. Это гранула – кусочек калия, золота, с помощью которого, вырастят хлеб.

Калий в гранулах, похожих на крупную гречку, выходит из под отечественной прессовальной машины. Она в 2,5 раза дешевле такой же зарубежной. Качество не хуже. Еще эффективнее энергосберегающая технология производства удобрений.

Опытная установка белорусских ученых из гранул калия неправильной формы делает маленькие шарики. Продавая такие удобрения, Беларусь получит уже совсем другие деньги. По сути, на этой пилотной установке отрабатывают технологии производства сложных удобрений.

Руслан Данилевич, заместитель начальника цеха сильвинитовой обогатительной фабрики 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Преимущества гранул – возможность транспортировки на дальние расстояния.

Опытная промышленная установка позволит снизить затраты.

Эти технологии не абсолютно новые в мире, но как раз инновационный подход к затратам производства позволит конкурировать на мировом рынке удобрений.

В целом, за ближайшие пять лет появится более 200 новых производств с современными разработками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А всего инновационных проектов почти полторы тысячи.