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В Солигорске прошел белорусско-литовский экономический форум

21 июня 2006 07:47
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Беларусь и Литва обсудили оригинальные проекты, новые формы сотрудничества и вопросы расширения экспорта. За последние 5 лет Беларусь и Литва стали хорошими партнерами. Экспорт товаров в нашей стране за это время увеличился на 29%, а импорт - на 13%.

На форуме речь шла об обеспечении Литвы необходимыми объемами калийных удобрений. Осталось только согласовать графики поставок.
Две стороны проводят согласованную  транзитную политику. У нас нет выхода к морю - поэтому необходим пропуск через порты Балтии. Грузы Литвы в большинство стран поступают через Беларусь. Единственный транспортный коридор, который связывает государства, - Клайпедский морской порт. О его роли и значении  и говорили на встрече.

Также участники форума обсудили ряд инвестиционных проектов по совместному производству серной кислоты,  договорились о создании белорусско-литовских предприятий легкой промышленности.
В результате встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Солигорском и Мариямполем (Литва).

# Экономика

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