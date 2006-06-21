В Солигорске прошел белорусско-литовский экономический форум

Беларусь и Литва обсудили оригинальные проекты, новые формы сотрудничества и вопросы расширения экспорта. За последние 5 лет Беларусь и Литва стали хорошими партнерами. Экспорт товаров в нашей стране за это время увеличился на 29%, а импорт - на 13%.

На форуме речь шла об обеспечении Литвы необходимыми объемами калийных удобрений. Осталось только согласовать графики поставок.

Две стороны проводят согласованную транзитную политику. У нас нет выхода к морю - поэтому необходим пропуск через порты Балтии. Грузы Литвы в большинство стран поступают через Беларусь. Единственный транспортный коридор, который связывает государства, - Клайпедский морской порт. О его роли и значении и говорили на встрече.

Также участники форума обсудили ряд инвестиционных проектов по совместному производству серной кислоты, договорились о создании белорусско-литовских предприятий легкой промышленности.

В результате встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Солигорском и Мариямполем (Литва).