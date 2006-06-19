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В Солигорске пройдет второй Белорусско-Литовский экономический форум

19 июня 2006 13:43
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Один из основных вопросов - обсуждение условий и перспектив организации перевалки белорусских экспортных грузов через порт Клайпеды.

Сегодня  это одно из  предпочтительных  транзитных направлений  по  уровню затрат и портовых сборов, по  сравнению  с портами  России. Так, уровень  затрат по доставке  одной  тонны  калийных удобрений через  Калининград в среднем на шесть долларов дороже, чем через  Клайпеду.

Беларусь перевозит через порты Литвы калийные удобрения, лес, металлопродукцию и ряд других экспортных грузов.  В  то  же  время, уточнили  в  Министерстве транспорта и коммуникаций, наша страна  в будущем намерена сосредоточить весь объем  перевалки грузов  на  портах  России. 

В  ходе форума  представители  деловых кругов  Литвы  и  Беларуси  также обсудят  вопросы взаимодействии компаний в области изготовления  и продажи  продукции  легкой промышленности, поставок  на  литовский рынок белорусской продукции нефтехимической, строительной и других отраслей.

# Экономика

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