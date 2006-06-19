В Солигорске пройдет второй Белорусско-Литовский экономический форум

Один из основных вопросов - обсуждение условий и перспектив организации перевалки белорусских экспортных грузов через порт Клайпеды.

Сегодня это одно из предпочтительных транзитных направлений по уровню затрат и портовых сборов, по сравнению с портами России. Так, уровень затрат по доставке одной тонны калийных удобрений через Калининград в среднем на шесть долларов дороже, чем через Клайпеду.

Беларусь перевозит через порты Литвы калийные удобрения, лес, металлопродукцию и ряд других экспортных грузов. В то же время, уточнили в Министерстве транспорта и коммуникаций, наша страна в будущем намерена сосредоточить весь объем перевалки грузов на портах России.

В ходе форума представители деловых кругов Литвы и Беларуси также обсудят вопросы взаимодействии компаний в области изготовления и продажи продукции легкой промышленности, поставок на литовский рынок белорусской продукции нефтехимической, строительной и других отраслей.