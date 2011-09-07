В Смолевичах откроют производственные площади завода «Горизонт», завод ветпрепаратов, завод по выпуску кабельной продукции, завод строительных материалов

Об этом сообщил председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев.

По его словам, наряду с промышленностью и сельским хозяйством, серьезное внимание уделяется наведению элементарного порядка, а также сфере ЖКХ. Уже в этом году начато асфальтирование дворовых территорий, благоустраиваются подъезды. В Смолевичах отремонтирован городской Дом культуры, сейчас там оборудуется кафе, также к концу года будет закончено проектирование детского сада.



Рассказал Михаил Загорцев и об инвестиционных проектах. Так, строительство производственных площадей завода «Горизонт» позволит создать около 4,5 тысячи новых рабочих мест. Кроме этого, с участием зарубежного капитала проектируются завод ветпрепаратов, завод по выпуску кабельной продукции, завод строительных материалов и др.