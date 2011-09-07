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  • В Смолевичах откроют производственные площади завода «Горизонт», завод ветпрепаратов, завод по выпуску кабельной продукции, завод строительных материалов

В Смолевичах откроют производственные площади завода «Горизонт», завод ветпрепаратов, завод по выпуску кабельной продукции, завод строительных материалов

07 сентября 2011 09:19
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Об этом сообщил председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев.

По его словам, наряду с промышленностью и сельским хозяйством, серьезное внимание уделяется наведению элементарного порядка, а также сфере ЖКХ. Уже в этом году начато асфальтирование дворовых территорий, благоустраиваются подъезды. В Смолевичах отремонтирован городской Дом культуры, сейчас там оборудуется кафе, также к концу года будет закончено проектирование детского сада.

Рассказал Михаил Загорцев и об инвестиционных проектах. Так, строительство производственных площадей завода «Горизонт» позволит создать около 4,5 тысячи новых рабочих мест. Кроме этого, с участием зарубежного капитала проектируются завод ветпрепаратов, завод по выпуску кабельной продукции, завод строительных материалов и др.

# Экономика

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