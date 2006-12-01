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В Смоленске проходит заседание Межбанковского валютного совета центробанков Беларуси и России

01 декабря 2006 11:52
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В нем принимает участие председатель правления Нацбанка Петр Прокопович. 1 декабря на заседании будут проанализированы экономическая ситуация и ход реализации основных направлений денежно-кредитной политики двух стран, включая политику валютного курса. В центре внимания - и основные направления денежно-кредитной политики на будущий год. Российскую сторону проинформируют о внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс Беларуси.
# Экономика

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