В Смоленске проходит заседание Межбанковского валютного совета центробанков Беларуси и России

В нем принимает участие председатель правления Нацбанка Петр Прокопович. 1 декабря на заседании будут проанализированы экономическая ситуация и ход реализации основных направлений денежно-кредитной политики двух стран, включая политику валютного курса. В центре внимания - и основные направления денежно-кредитной политики на будущий год. Российскую сторону проинформируют о внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс Беларуси.