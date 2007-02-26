В Слуцком районе обсуждают перспективы развития жизни на селе

Перспективы развития агрогородков и ход подготовки к весенне-полевым работам обсудят участники выездного заседания Минского облисполкома. Оно пройдет 26 февраля в расширенном составе на базе Слуцкого района.Перед началом заседания руководители хозяйств побывают в агрогородках Вежи и Лучники, где состоится обмен мнениями по развитию образовательной и культурной сферы и медицинского обслуживания на селе. Кроме того, участники ознакомятся с работой машинно-тракторного двора и животноводческого комплекса совхоза "Слуцк". В ходе пленарной части заседания планируется обсудить планы подготовки и проведения предстоящего весеннего сева.