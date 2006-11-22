В следующем году в Минске построят более миллиона квадратных метров жилья

Это примерно 14 тысяч квартир. Около 80% из них достанется многодетным семьям, ветеранам, инвалидам. Теперь право на льготный кредит получили и те нуждающиеся, которые строят квартиру в домах в текущем году. Такое решение принял Мингорисполком. Однако есть условие: совокупный доход на каждого члена семьи не должен превышать 526 тысяч рублей, или два минимальных потребительских бюджета. Кредит - под 5% годовых и погашается в течение 20 лет. Документы на его оформление уже подали более 2,5 тысяч минских семей.