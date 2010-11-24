В следующем году Мингорисполком прогнозирует повышение зарплаты еще на 15%

На сессии Мингорсовета депутаты утвердили бюджет столицы на будущий год.

Расходы и доходы будут порядка 7 триллионов рублей. Большую часть средств направят на социальную сферу. Крупные дотации на ремонт получат поликлиники, больницы, школы и детские сады.

Также в главном финансовом документе обозначены основные инвестиционные программы и изменения в налогообложении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Особое внимание — заработной плате.

Александр Керножицкий, начальник финансового управления Мингорисполкома:

Заработная плата прогнозируется с ростом против текущего на 35%. С учётом того, что с 1 ноября повышены ставки первого разряда. В следующем году ставка первого разряда будет повышаться ещё на 15%. А учитывая то, что ноябрьские ставки будут действовать и в следующем году, то предполагается, что средняя зарплата будет на 35% выше, чем в текущем.