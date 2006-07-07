Прямой эфир

В сезон отпусков растет спрос на иностранную валюту

07 июля 2006 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В середине лета в Беларуси ожидается некоторый дефицит евро. Спрос на эту валюту возрастает с каждым днем. Эта связано в первую очередь с тем, что прогнозы аналитиков по поводу судьбы доллара неутешительны. Однако белорусские туристы при выезде за границу традиционно отдают предпочтение американским деньгам.

Сезон отпусков  экономисты традиционно называют <мертвым сезоном>.  Экономика многих стран как будто замирает на три месяца. На месте стоит инфляция. Но в тоже  время резко увеличивается спрос на иностранную валюту.  Традиционно большим спросом в этом сезоне пользуется доллар. Очень уж привыкли белорусы  к <американцу.> И это не смотря на то, что аналитики прогнозируют очередное  падение <зеленого> до конца года. По словам  начальника управления информации  Национального банка Беларуси Анатолия Дроздова, во многом это обьясняется <недальновидной политикой американского руководства>.

Зато растет престиж  евро. Эта довольна молодая валюта пока еще не в состоянии потеснить доллар, но  понемногу завоевывает свои позиции. В связи с растущим спросом на <европейца>,   в середине лета возможен даже некоторый дефицит этой валюты.
В наличном обороте банков Беларуси большую часть составляет доллар. Евро отведено всего 8 процентов. Из-за этого и возможен некоторый дефицит. Проблемы  с покупкой евро могут  возникнуть  в малых городах Беларуси и в некоторых районах крупных городов.

Например, стоит знать, что в микрорайонах купить евро  легче,  чем в центре. Там валюту,  как правило,  больше продают, чем покупают. В центре -  наоборот. Однако если возникли проблемы в Национальном банке страны призывают  не паниковать. Если европейского платежного средства нет  в одном обменном пункте -  стоит поискать  в другом, там евро будет наверняка.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
07 июля 2006 13:32

В Беларуси будут строить много и качественно

07 июля 2006 11:56

В Беларуси создается устойчивая система развития отечественного животноводства

07 июля 2006 08:06

Налогов будет меньше и считать их станет проще