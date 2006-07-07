В сезон отпусков растет спрос на иностранную валюту

В середине лета в Беларуси ожидается некоторый дефицит евро. Спрос на эту валюту возрастает с каждым днем. Эта связано в первую очередь с тем, что прогнозы аналитиков по поводу судьбы доллара неутешительны. Однако белорусские туристы при выезде за границу традиционно отдают предпочтение американским деньгам.

Сезон отпусков экономисты традиционно называют <мертвым сезоном>. Экономика многих стран как будто замирает на три месяца. На месте стоит инфляция. Но в тоже время резко увеличивается спрос на иностранную валюту. Традиционно большим спросом в этом сезоне пользуется доллар. Очень уж привыкли белорусы к <американцу.> И это не смотря на то, что аналитики прогнозируют очередное падение <зеленого> до конца года. По словам начальника управления информации Национального банка Беларуси Анатолия Дроздова, во многом это обьясняется <недальновидной политикой американского руководства>.

Зато растет престиж евро. Эта довольна молодая валюта пока еще не в состоянии потеснить доллар, но понемногу завоевывает свои позиции. В связи с растущим спросом на <европейца>, в середине лета возможен даже некоторый дефицит этой валюты.

В наличном обороте банков Беларуси большую часть составляет доллар. Евро отведено всего 8 процентов. Из-за этого и возможен некоторый дефицит. Проблемы с покупкой евро могут возникнуть в малых городах Беларуси и в некоторых районах крупных городов.



Например, стоит знать, что в микрорайонах купить евро легче, чем в центре. Там валюту, как правило, больше продают, чем покупают. В центре - наоборот. Однако если возникли проблемы в Национальном банке страны призывают не паниковать. Если европейского платежного средства нет в одном обменном пункте - стоит поискать в другом, там евро будет наверняка.