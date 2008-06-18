В северо-восточных районах Беларуси ожидают небывалого урожая кормовых культур

В Могилёвской области заготавливают корма, которые и после годичного хранения, столь же сочные, как будто свежескошены.

Факт впечатляющий – ведь ещё два года назад в середине июня об уборке аграрии и не помышляли. Сегодня они не только убирают, но и делают это по новейшим технологиям.

В этом году в Мстиславском районе на кормовые культуры делается особая ставка. Почти 13 тысяч гектаров площадей. Скошено чуть больше половины, а урожай уже превышает прошлогодний. Такого в регионе не видели давно. А за день машина способна выдать до 150 рулонов. Таким образом, Мстиславский район удовлетворит не только свои нужды, но и сможет продавать корма в соседние районы РФ. Там, кстати, с уборкой дело всегда обстоит не очень хорошо.

Однако без ошибок и результата не бывает. Зато теперь СПК может себе позволить не выгонять коров на поле. Они и на ферме неплохо кормятся – в день до 16 тонн молока выдают. Это пока. На новых кормах и до 20 недалеко, в этом в хозяйстве уверены.

