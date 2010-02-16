В северном регионе не все озимые переживут долгую зиму

По Витебской области наблюдается повышенная изреженность озимых зерновых культур. В некоторых районах потеряли более половины посевов. Сейчас растения, пережившие критические морозы, под толстым слоем снега.

Слой снега не более 30 сантиметров – спасительный для урожая. Такое холодно-теплое одеяло защищает посевы от морозов. Но сейчас высота снега достигает рекордной отметки – полметра. Толстое снежное покрывало — уже как баня для растений. Чрезмерное тепло грозит их выпреванием.

Агрометеоролог Сергей в недавнем прошлом агроном. Поэтому к работе в поле инженеру областного метеоцентра не привыкать. Практически ежедневно он обходит с проверкой сельскохозяйственные поля. Сегодня пробираться к своим датчикам пришлось в валенках почти по пояс в снегу.

Метеорологи и аграрии работают этой зимой сообща. Ведь от точного прогноза зависит и будущее посевов. Своевременная диагностика специалистов даст возможность сохранить урожай и предупредить его гибель.

Сергей Лазуко, инженер-агрометеоролог:

По результатам отращивания хозяйства решают, что делать с посевами. Если процент гибели невысокий, то поля оставляют на урожай, если превышает 40% — подсев, если свыше 50%, то поле может просто пересеиваться.

Это хозяйство занимается выращиванием элитных семян. Поэтому площади под озимые в этом году здесь увеличили. От природных катаклизмов страхует специально созданная агрономическая служба. Секрет успеха – пунктуальность. Если природа не будет капризничать, урожай обещает быть неплохим.

Денис Берестнев, главный агроном СПК «Ольговское»:

Основная задача нашего хозяйства и агрономической службы – слаженно произвести сев в оптимальные сроки, чтобы все озимые культуры ушли на зимовку в фазе кучения.

Сейчас специалисты опасаются таяния снега. Поэтому сохранность озимых в полной мере оценить можно будет лишь весной.