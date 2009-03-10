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В Сербии прошла презентация автобуса МАЗ с газовым двигателем

10 марта 2009 17:52
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Новый автобус – результат совместной работы Минского автомобильного завода и сербской компании "Вулович-транспорт". Представленная в Сербии новинка уже получила одобрительные отзывы специалистов и транспортников. Презентацию посетили гости из Хорватии, Черногории и других стран. После получения сертификата технику можно будет выставить на продажу в любой стране Европы. Новый автобус соответствует экологическому стандарту Евро-4, с возможностью доработки до уровня Евро-5. В этом году минские автомобилестроители и сербская компания планируют произвести от 30 до 50 новых автобусов. А в следующем году удвоить это количество.
# Экономика

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