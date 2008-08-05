В сельхозпредприятии "Заболотье" второй год подряд простаивает новый зерносушильный комплекс

Один из самых высоких показателей урожайности в Витебской области на этих полях на Оршанщине, в сельхозпредприятии "Заболотье".

Комбайнеры намолачивают зерна до 60 центнеров с гектара, однако большая его часть сдаётся государству, как фуражное зерно).

Объясняется это тем, что передовое сельхозпредприятие не в состоянии производить первичную очистку. Старый зерносушильный комплекс в Заболотье вышел из строя, а новый уже второй год не могут ввести в эксплуатацию. Длительное бездействие сушилки сдерживает ход уборочной компании.

Вину за бездействие комплекса руководитель предприятия перекладывает на организацию, производившую монтаж зерносушилки. По его словам, запуск установки откладывается из-за пуско-наладочных работ. Вступить в битву за урожай комплекс смог бы уже через два дня после приезда бригады наладчиков.

Помимо нерационального использования оборудования в Заболотье комитетом госконтроля в ходе проверок был выявлен также ряд нарушений в пяти районах Витебщины. Основные из них – разгерметизация комбайнов, в результате которой происходила потеря зерна до двух центнеров с гектара. И транспортировка зерна с поля на зерноток без укрывающих материалов. По результатам проверки были составлены протоколы. Все лица, виновные в халатности, будут наказаны рублём.

