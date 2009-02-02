Прямой эфир

В руководстве "Белтрансгаза" сообщили цену российского газа для Беларуси в 2009 году

02 февраля 2009 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По предварительным прогнозам она составит около 148 долларов за тысячу кубических метров. "Белтрансгаз" подписал с "Газпромом" дополнительное соглашение. Документом определяются условия поставки и формула расчета цены голубого топлива для Беларуси. Так предусмотрено ее дальнейшее поэтапное понижение с учетом мирового падения цен на нефть. В этом году "Газпром" поставит Беларуси более 22 миллиардов кубометров газа. Точная стоимость природного газа для Беларуси станет известна чуть позже в феврале, – когда сторонами будет подписан акт поставок топлива.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
02 февраля 2009 17:50

Нефтегазовые проекты Беларуси и Венесулы будут реализованы несмотря на мировой финансовый кризис

02 февраля 2009 14:54

Беларусбанк снизил процентные ставки по рублевым кредитам на строительство жилья

02 февраля 2009 09:24

Белорусские производственники и бизнесмены отправляются сегодня в Баку