В руководстве "Белтрансгаза" сообщили цену российского газа для Беларуси в 2009 году

По предварительным прогнозам она составит около 148 долларов за тысячу кубических метров. "Белтрансгаз" подписал с "Газпромом" дополнительное соглашение. Документом определяются условия поставки и формула расчета цены голубого топлива для Беларуси. Так предусмотрено ее дальнейшее поэтапное понижение с учетом мирового падения цен на нефть. В этом году "Газпром" поставит Беларуси более 22 миллиардов кубометров газа. Точная стоимость природного газа для Беларуси станет известна чуть позже в феврале, – когда сторонами будет подписан акт поставок топлива.