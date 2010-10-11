В Россию экспортировано уже 1,5 тысячи тонн картофеля

В связи с аномальной жарой в нынешнем году второй хлеб пользуется повышенным спросом. Задача наших аграриев в первую очередь обеспечить внутренний рынок. Однако наши хозяйства получили не один заказ на второй хлеб. Только в Россию хозяйства Брестчины уже экспортировали около полутора тысяч тонн картофеля.

В хозяйстве «Отечество» уборка картофеля в самом разгаре. Здесь не первый год собирают богатые урожаи. Закупили новую технику, построили свой крахмальный завод, внедрили современные технологии. А с этого года и хранить корнеплоды будут по-новому.

Тамара Гичева, технолог крахмальной линии СПК «Отечество»:

Через месяц закончим строительство в хозяйстве картофелехранилища. Будет заложено картофеля на хранение порядка пять тысяч тонн. Это позволит нам сохранить и избежать потери при хранении.

Аграрии давно подсчитали: весной продавать картофель гораздо выгоднее. Цена вырастает в разы. От россиян поступил уже не один заказ. Засуха помешала собрать им нужный урожай.

Килограмм картофеля на российском рынке стоит 13 рублей. Соответственно, в этом 12-тоннике в клубнях таятся потенциальные $5 тысяч, которые хозяйство сможет заработать на экспорте.

Владимир Бондаренко, директор СПК «Отечество»:

Мы готовы поставлять и дальше. Но со временем выкопки и хранения цена будет возрастать. Качество картофеля неплохое, но вопрос встанет ивопрос, потому что в других странах его по сути и нету.

Валовой сбор картофеля хозяйства «Отечество» составит 18 тысяч тонн. Четыре из них уже отправлены на экспорт в Татарстан. Соглашение подписали и с соседней Украиной. Но основная задача – наполнить белорусские закрома.

Елена Ярош, главный агроном СПК «Отечество»:

Мы в первую очередь обеспечили рынок белорусский. Сейчас работаем на экспорт. Это связано с тем, что скорее всего неурожай в России. Поэтому есть потребность в нашем картофеле.

В этом году хозяйства республики планируют собрать один миллион тонн картофеля. Через пять лет цифру хотят удвоить. База это позволяет сделать: усовершенствовано семеноводство, построены хранилища, налажено производство продукции. Как результат – пополнение валютных запасов страны.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брестская область