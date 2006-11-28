В российской столице пройдет заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Москвы

28 ноября в Москве под председательством премьер-министр Беларуси Сергея Сидорского и мэра российской столицы Юрия Лужкова оно состоится в рамках третьего Форума делового сотрудничества. Ожидается, что будет подписана программа мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического, гуманитарно-культурного и социального сотрудничества на 2007-2009 годы.

Перед началом заседания состоятся переговоры Сергея Сидорского и Юрия Лужкова. Они также примут участие в церемонии открытия выставки-презентации "Белорусское качество-2006", которая развернется в здании правительства Москвы на Новом Арбате.