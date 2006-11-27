В российской столице открылся Третий Форум делового сотрудничества Беларуси и Москвы

В его рамках пройдет заседание Совета делового сотрудничества, в котором планируется участие премьер-министра нашей страны Сергея Сидорского и мэра российской столицы Юрия Лужкова. Форум начнется с обсуждения тем в продовольственной сфере и продолжится заседанием круглого стола по проблемам взаимодействия московских торговых компаний с белорусскими товаропроизводителями. Кроме того, запланированы встречи в префектурах, департаментах и комитетах правительства Москвы.