Прямой эфир

В российской столице открылся Третий Форум делового сотрудничества Беларуси и Москвы

27 ноября 2006 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В его рамках пройдет заседание Совета делового сотрудничества, в котором планируется участие премьер-министра нашей страны Сергея Сидорского и мэра российской столицы Юрия Лужкова. Форум начнется с обсуждения тем в продовольственной сфере и продолжится заседанием круглого стола по проблемам взаимодействия московских торговых компаний с белорусскими товаропроизводителями. Кроме того, запланированы встречи в префектурах, департаментах и комитетах правительства Москвы.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
24 ноября 2006 09:04

В столице открывается представительство Южного административного округа

22 ноября 2006 18:02

Белорусскую "силиконовую долину" узнают далеко за пределами страны

22 ноября 2006 15:22

В следующем году в Минске построят более миллиона квадратных метров жилья