Новости России. В России предлагают создать криптозолотой рубль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это цифровая валюта, стоимость которой будет привязана не к доллару, а к золоту. Доллар стал очень неудобным активом. Инвесторам просто некуда его вкладывать.
В условиях санкционного давления необходимы новые механизмы международных расчетов. Аналитики поясняют, что основное отличие от цифрового рубля будет заключаться именно в золотом обеспечении, а также в направленности на расчеты между третьими странами без участия России.
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