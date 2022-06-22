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В России предлагают создать криптозолотой рубль

22 июня 2022 15:50
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Новости России. В России предлагают создать криптозолотой рубль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это цифровая валюта, стоимость которой будет привязана не к доллару, а к золоту. Доллар стал очень неудобным активом. Инвесторам просто некуда его вкладывать.  

В России предлагают создать криптозолотой рубль-1

В условиях санкционного давления необходимы новые механизмы международных расчетов. Аналитики поясняют, что основное отличие от цифрового рубля будет заключаться именно в золотом обеспечении, а также в направленности на расчеты между третьими странами без участия России.  

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# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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