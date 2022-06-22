Новости России. В России предлагают создать криптозолотой рубль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это цифровая валюта, стоимость которой будет привязана не к доллару, а к золоту. Доллар стал очень неудобным активом. Инвесторам просто некуда его вкладывать.