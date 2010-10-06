В России хотят сэкономить на больничных, декретных и детских пособиях

Российское правительство будет оплачивать больничный только работником со страховым стажем более 15 лет. В Госдуму поступили такие проекты бюджетов социальных фондов. По-новому будут рассчитывать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам и по уходу за детьми до полутора лет. Теперь эти выплаты будут зависеть от среднего заработка за два календарных года, а не за год. За счет этого российский соцфонд намерен сэкономить более 52 млрд рублей.