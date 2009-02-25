В Риме прошли переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Беларуси и Италии

На встрече обсудили широкий спектр вопросов, в том числе сотрудничество по линии Беларусь – Евросоюз. На переговорах с итальянскими бизнесменами речь шла о расширении инвестиционного сотрудничества и финансировании значимых двусторонних проектов. Стороны договорились о визите в Беларусь руководства Национального института внешней торговли Италии, банковской ассоциации, а также делегации деловых кругов этой страны.