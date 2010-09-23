В Риге открылась выставка «Беларусь ЭКСПО – 2010»

На выставке представлена продукция почти двухсот белорусских предприятий: от продуктов питания, до троллейбусов и грузовиков.

Экономики Беларуси и Латвии тесно взаимосвязаны. По товаробороту эта небольшая страна превосходит даже таких гигантов как Китай и Германия. Вентспилский порт регулярно принимает белорусские нефтепродукты и калийную соль. Сегодня очередь Риги.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Есть предложения по развитию рижского порта, по поставкам здесь и нефти, и нефтепродуктов. Буду слушать бизнес. Если это будет выгодно обоим государствам, естественно, мы примем все решения, с тем, чтобы бизнес работал более активно.

На выставке не только простые рижане, но и крупные бизнесмены. Сегодня же в городе открылся латвийско-белорусский инвестиционный форум. Завтра его рамки значительно расширятся — приедут предприниматели из Литвы, Эстонии, Швеции и Норвегии. Возможности Беларуси они смогут оценить лично.

Виестур Тиле, директор выставочного комплекса:

Нам надо поучиться, как нужно стране свой экономический потенциал представлять, рекламировать, чтобы найти новых партнеров.

Игорь Сиротко, заместитель начальника управления Министерства транспорта и коммуникаций РБ:

К нам приходят специалисты, которые заинтересованы в развитии транзитной привлекательности Беларуси и Латвии. Ведь эти две страны имеют выгодное транзитное расположение. Через наши страны уже идет уникальный контейнерный поезд «Зубр», соединяющий Балтийское и Черное моря.

Сегодня в Риге отметили, что даже в сложный 2009 год нашим странам удалось сохранить взаимовыгодное сотрудничество. Белорусы подставили плечо — Латвия смогла минимизировать последствия мирового кризиса именно за счёт торговых отношений с Беларусью. А общий товарооборот за последние два года уже преодолел планку в два млрд. долларов.

Две трети белорусского экспорта проходит через порты и терминалы Латвии. И всё больше белорусских товаров производства и народного хозяйства остаются в самой республике. Очень скоро в Риге и других городах Латвии появятся белорусские троллейбусы.

Сергей Герасимов, Сергей Болочко, телекомпания СТВ, Рига, Латвия.