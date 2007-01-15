В республике стартовала кампания подачи деклараций о доходах

Еще в прошлом году были внесены изменения об уплате подоходного налога.

Гражданам спокойнее, налоговикам легче. Теперь те, которым и декларацию подавать не надо. Если по месту неосновной работы у вас исправно удерживали налог по ставке 20%, то вы уже внесли посильную лепту в госбюджет. Отдельная категория - так называемые вычеты. Это те же льготы. Если человек строит жилье, то суммы, потраченные на это, вычитаются из общего дохода. На эту же сумму уменьшается налогооблагаемая база. То же самое - и с платным обучением.

У налоговиков две категории - те, кто обязан и те, кто должен предоставить декларацию о доходах. Если вы перепродали за минувший год больше одной машины, получили материальное подкрепление из-за границы или же являетесь действующим частным предпринимателем, то ваш последний срок - 1 марта. Всем остальным можно спать спокойно, а налоги заплатить позже.

Если гражданин не идет в налоговую, налоговая сама не придет, однако позаботиться о том, что бы к ответственности привлекли, плюс пеня. Но что бы все таки пойти на встречу людям, налоговые органы будут увеличивать время своей работы. С 20 января суббота станет рабочим днем, а с 12 февраля вообще без ваыходный и так до первого марта.