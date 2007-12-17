В Республике подсчитывают экономический эффект от выхода на латиноамериканский рынок.

По итогам первого официального визита Президента Беларуси в Венесуэлу заключено 16 межправительственных договоров и полтора десятка контрактов между субъектами хозяйствования.

Несомненный экономический прорыв Беларуси в создании с Венесуэлой совместного предприятия по добыче нефти далеко не последний в череде перспективных проектов. Следующим должна стать реализация задач создания СП по сборке автотехники.

МАЗ, БелАЗ и МТЗ планируют открыть в Венесуэле совместные производства. Делегации от предприятий вернутся в Минск в ближайшие дни. Тогда и станут известны детали договоров и ориентировочные мощности заводов. А пока Беларусь будет заниматься прямыми поставками.

Начал поставки в Венесуэлу и МАЗ. Из запланированных 254 единиц техники, доставлено 128. Предприятие также подписало учредительный акт и устав совместного предприятия с Корпорацией средней промышленности Венесуэлы.

В перспективе это СП вполне может стать трамплином для выхода на весь латиноамериканский рынок. На переговорах рассматривали варианты производства до 20 тысяч грузовиков в год. В настоящем же вполне реальный экономический эффект отгружаемых в Венесуэлу грузовиков и тракторов могут ощутить предприятия белорусской промышленности.

Вышедшие на венесуэльский рынок машиностроительные предприятия, подобно локомотиву, потянут и своих белорусских поставщиков. Это тот самый момент, когда прорыв флагманов, позволяет закрепить успехи во всей отрасли.

