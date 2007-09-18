В Республике планируется активное освоение месторождений бурого угля

Энергетики включили бурый уголь в перспективный план освоения местных видов топлива.

Его активное использование может внести свою посильную лепту в решении проблемы энергетической безопасности страны. Планируется построить несколько предприятий на местном виде топлива, и ведутся инновационные разработки по повышению рентабельности бурого топлива.

В соответствии с новой Концепцией энергетической безопасности Беларуси доля угля в топливно-энергетическом балансе страны увеличится. Завершена разведка месторождений общим объемом 150 млн. тонн. Их три: Житковичское, Бринёвское и Тонежское.

Есть несколько вариантов использования бурого угля. Самое простое - сжигание в качестве энерго-сырья, но в последние время в мире есть тенденция использовать бурый уголь более эффективно, получая из него высококачественное энерго-топливо.

Качество отечественного бурого угля по теплотворной способности не такое высокое как в ЮАР. Поэтому перспективным представляется проведение термохимической переработки сырья - создание электростанции и совместное предприятие с производственной мощностью порядка 600 тыс. тонн моторного топлива. Это высокотехнологичный проект, аналогов которому в мире действительно единицы. Им интересуются и западные инвесторы.

В обозримом будущем появятся и три угольных электростанции. В Гродненской, Брестской и Гомельской областях. Один из трех цементных заводов будет переведен на этот вид топлива. Планируется добывать около 4 млн. тонн угля в год, что может заменить 5-6% импортируемого природного газа.