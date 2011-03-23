В реформирование энергосистемы Беларуси будет вложено почти $6 млрд

Эти деньги позволят ввести новые мощности на Лукомльской и Березовской ГРЭС, а также построить угольную электростанцию в Зельве.

К 2015 планируется снизить потребление природного газа более чем на два миллиарда кубометров и оптимизировать работу энергосистемы за счет разделения функций производства, распределения и продажи энергии. А также за счет ликвидации перекрестного субсидирования.

Александр Озерец, Министр энергетики Республики Беларусь:

От этого нужно уходить, так как та перекрестка, которая ложится на газ, второй составляющей моментально ложится и на выработку энергии. Поэтому мы уходим от этой перекрестки, что существенно разгружает финансовый пресс на реальный сектор экономики.

Две системообразующие национальные программы на ближайшую пятилетку – по развитию энергетики и экспорта рассматривал 23 марта Президиум Совета Министров.

Программа по развитию экспорта предусматривает увеличение продаж за рубеж более чем вдвое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Этот показатель за пятилетку должен быть достигнут за счет создания высокотехнологичных производств, открытия новых рынков и использования возможностей Таможенного союза и ЕЭП.

Кстати, в программу был добавлен целый раздел, посвященный свободному торговому взаимодействию с Россией и Казахстаном. В целом, это позволит не только нарастить экспорт, но и выйти на положительное сальдо.

Сергей Мартынов, Министр иностранных дел Республики Беларусь:

Выход в ноль возможен к 2014 году , а к 2015 – выход на положительное сальдо в сумме порядка 500 млн. Для того, чтобы эти цифры стали реальностью, нам необходимо тщательно и взвешенно относиться к импорту товаров и услуг. И, в этой связи, в программе заложен опережающий рост экспорта по сравнению с импортом.