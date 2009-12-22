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В развитие белорусской энергосистемы в текущем году инвестировано более 1,5 триллионов рублей

22 декабря 2009 12:24
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Такие цифры озвучили энергетики в свой профессиональный праздник.

Завершилась реализация нескольких крупных инвестпроектов. Так, введен в эксплуатацию парогазовый энергоблок на Минской ТЭЦ-3, запущен паровой котел на местных видах топлива на Жодинской ТЭЦ, модернизирован четвертый энергоблок Лукомльской ГРЭС. Эта крупнейшая электростанция наполовину обеспечивает потребности страны в электроэнергии. Кстати, ровно четыре десятилетия назад здесь запущен первый в Беларуси модернизированный энергоблок.

К слову, морозная погода не вызвала сбоев в работе белорусской энергосистемы. В домах было тепло и светло.

# Экономика

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