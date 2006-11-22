В рамках ежегодной Недели информационных технологий

На Международном научном конгрессе, посвященном Неделе информационных технологий, планируется подписание соглашения об учреждении международной лаборатории "Телематики и телеприсутствия" Итальянским институтом технологий и Национальной Академией наук Беларуси.

Сегодня состояние информатизации в нашей стране оценивается и международными организациями. По основным показателям в рейтинге Беларусь на 65 месте из более чем 200 стран. Это высокий показатель, если учесть что из стран СНГ выше стоит только Россия. Также в рамках конгресса участники обсудят и успехи деятельности Парка высоких технологий.

В следующем году начнется реализация нового этапа Госпрограммы информатизации Беларуси до 2010 года "Электронная Беларусь". Основные направления - формирование регистров народонаселения и юридических лиц, земельных и имущественных кадастров. Параллельно будет вестись работа по обеспечению безопасности. Также планируется создание прикладных систем в области образования, производства, медицины, торговли и науки.