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В продаже недостаточно одежды для полных женщин

20 августа 2009 15:05
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Белорусский трикотаж вернёт былую славу

На одном из крупнейших предприятий отрасли в Минске идёт техническое перевооружение. Закуплены современные итальянские машины, которые позволяют выпускать высококачественную продукцию. Используется и зарубежное сырье.

Предприятие постоянно исследует рынок. Выяснилось, что в продаже недостаточно одежды для полных  женщин. Сейчас дизайнеры разрабатывают коллекцию, в которой  самый маленький размер – 54. Новые подходы к производству должны предотвратить создание  складских запасов продукции, считают на предприятии.

# Экономика

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