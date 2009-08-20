Белорусский трикотаж вернёт былую славу

На одном из крупнейших предприятий отрасли в Минске идёт техническое перевооружение. Закуплены современные итальянские машины, которые позволяют выпускать высококачественную продукцию. Используется и зарубежное сырье.

Предприятие постоянно исследует рынок. Выяснилось, что в продаже недостаточно одежды для полных женщин. Сейчас дизайнеры разрабатывают коллекцию, в которой самый маленький размер – 54. Новые подходы к производству должны предотвратить создание складских запасов продукции, считают на предприятии.