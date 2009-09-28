В процессе выдачи сертификатов на импортные продукты будут наводить порядок

У Комитета госконтроля возникли вопросы по качеству, безопасности, маркировке, и упаковке ввозимых в республику товаров.

По норме товар в упаковке должен занимать не менее 70% от объема. К примеру, масса конфет в некоторых немаленьких коробках – всего 202 грамма. И это уже называется «фальшивые упаковочные единицы».

По сути, производитель таких конфет торгует воздухом. И по закону этого товара на нашем прилавке быть не должно. Возможно, в стране-импортере нормы другие. Но в итоге наш покупатель, который поленился прочитать этикетку, может остаться без сладкого. К тому же, нужную информацию на упаковке тоже найти не так просто.

- В коробке 200 грамм конфет, и стоимость ее - 20 тысяч рублей. То есть, стоимость килограмма таких конфет – 100 тысяч рублей. Это ложное представление о том товаре, который приобретает потребитель, - заявил Владимир Каленик, начальник Главного управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета госконтроля.

Коллегия госконтроля обсудила целый спектр нарушений. Особое внимание будет уделено и саморекламе на этикетке. Для Минздрава оказалось новостью, что нектар из ананаса поможет похудеть, а соки определенной фирмы лечат малокровие.

Не всегда этикетка совпадает и с дополнительной информацией на стикере импортера. Мало того, что состав расходится с данными производителя - его порой невозможно даже прочитать.

- Наверное тот, кто клеит эту упаковку, никогда не задумывается о том, что когда-нибудь он сам будет покупать данный товар. В итоге, нужную информацию могут просто залепить стикером, - говорит Ирина Астафьева, председатель правления общественного объединения «Минское общество потребителей».

Такие заграничные продукты «вымывают» валюту из республики. И здесь страдают в первую очередь отечественные производители. Борьбу с недобросовестными конкурентами уже развернули. Только за этот месяц из оборота изъяли товара на 102 миллиона рублей.

- Мы очень жестко спросим с тех, кто за это отвечает, и я думаю, что на протяжении месяца вместе с другими госслужбами наведем в этом деле порядок, - заявил Зенон Ломать, председатель Комитета госконтроля.

Условия поставщикам поставят законодательно. Упаковочные нюансы уже включены в новые соглашения о сертификации товара.