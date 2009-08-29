В придорожных белорусских кафе иностранцы смогут рассчитываться долларами?

Предложение озвучил директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виктор Янковенко. - Едет человек 650 км по стране и ни копейки не может оставить, потому что расплачиваться нужно белорусскими рублями. А где искать обменник? Турист садится в машину и едет до Смоленска, - объяснил чиновник "КП".
- Есть проблема, - подтвердили в кафе у трассы М1. - У нас почти каждый день бывают иностранцы, которые не могут поесть, потому что у них нет белорусских рублей. Мы их отправляем в обменник в санаторий неподалеку или просим рассчитаться карточкой…
Нововведение помогло бы и магазинам у дороги.
- Вот понравилась иностранцу отечественная кофта, а рублей нет. И белорусская экономика потеряла деньги, - привели пример в Минспорта.
Главный сторонник того, чтобы в Беларуси расплачивались только рублями, - Нацбанк. Но предложение разрешить валюту в придорожной торговле готовы рассмотреть:
- Надо внимательно изучить ситуацию. Пусть министерство обращается в Национальный банк, мы рассмотрим. Разрешили же АЗС вдоль транзитных магистралей торговать за валюту, - отметил начальник управления информации Нацбанка Анатолий Дроздов.