В Правительстве упорядочили процедуру предоставления жилищных займов

Отныне, купить квартиру в долг за счет работодателя станет проще. Организации теперь вправе предоставлять своим работникам займы на приобретение жилья и на вторичном рынке. Они сами будут устанавливать размер суммы, процентную ставку, а также сроки возврата. Заем будет выдаваться работнику в порядке очередности, исходя из времени постановки на учет нуждающихся. В то же время контроль за целевым использованием денежных средств усилят.