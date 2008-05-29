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В Правительстве упорядочили процедуру предоставления жилищных займов

29 мая 2008 17:47
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Отныне, купить квартиру в долг за счет работодателя станет проще. Организации теперь вправе предоставлять своим работникам займы на приобретение жилья и на вторичном рынке. Они сами будут устанавливать размер суммы, процентную ставку, а также сроки возврата. Заем будет выдаваться работнику в порядке очередности, исходя из времени постановки на учет нуждающихся. В то же время контроль за целевым использованием денежных средств усилят.
# Экономика

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