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В Правительстве требуют сократить неоправданные закупки за средства местных бюджетов

06 февраля 2009 19:29
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Речь идет о дорогостоящем компьютерном оборудовании, евроремонте в кабинетах чиновников и легковых автомобилях.

Премьер-министр сегодня потребовал у местных органов власти максимально сократить импортные закупки всевозможной оргтехники.   В условиях глобального кризиса в республике должен быть налажен жесткий режим экономии бюджетных средств, причем эта экономия должна быть системной.

Особое внимание - развитию финансового рынка и системы страхования. Изменения также коснутся системы налогообложения. Она значительно упростится. Уже в этом году откажутся от взимания сборов в республиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей и налога на приобретение автотранспортных средств. Всего же налоговый перечень сократится на 20 пунктов.

# Экономика

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