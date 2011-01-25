В Правительстве согласовали методику формирования стоимости белорусской атомной электростанции

Документы подписали первый заместитель премьер-министра нашей страны Владимир Семашко и глава «Росатома» Сергей Кириенко. Ориентировочная стоимость станции — 6-7 миллиардов долларов. Ожидается, что к сентябрю строительные организации уже начнут рыть котлован на площадке.

Главной чертой сегодняшних переговоров в Правительстве между Беларусью и Россией было, пожалуй, максимальное ускорение в деловой плоскости. Похоже, все нестыковки в вопросе строительства АЭС сняты. Так, например, момент начало рытья котлована и заливки бетона в фундамент станции передвинули с декабря сразу на сентябрь.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Эти красочные графики, которые были подготовлены, действительно определяют этапность практической работы по созданную белорусской АЭС. Из стадии, будем говорить, переговоров переходим в фазу практических действий.

Российская сторона накануне посетила непосредственно место строительства АЭС. Оценка выбора площадки — «очень хорошо». Кстати, за годы было тщательно изучено 72 варианта размещения станции. В соответствии с международными стандартами готово уже и обоснование воздействия АЭС на окружающую среду. За два последних года Беларусью на месте проделана большая изыскательская работа. Это позволяет сейчас сэкономить массу времени. Работа по строительству станции может быть развернута очень быстро.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Высокая степень готовности площадки, создана необходимая инфраструктура, есть строительная база, подведена автомобильная дорога — 28 км дороги европейского уровня, практически закончены работы по железной дороге, она будет достроена весной.

В первом квартале стороны планируют подписать два межправительственных соглашения. О сотрудничестве по строительству АЭС и параллельной работе энергосистем. Затем кредитное соглашение — деньги выделит Россия — и подписание генерального контракта. В сентябре — начало «земляных» работ.

Срок сдачи в эксплуатацию первого энергоблока АЭС — 2017 год. Российская сторона отметила, что ни с одним клиентом еще так не работала. А именно — «в логике Союзного государства», в режиме открытой сметы. Документы проходят экспертизу и в России, и в Беларуси. Строительно-монтажные работы с соблюдением требований качества и безопасности будут вести белорусские специалисты. Это позволит значительно удешевить общие расходы.

Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

Мы думаем, что речь идёт практически о всех строительных и монтажных работах. Это масштабнейший заказ — сооружение самой станции оценивается в 6-7 миллиардов долларов, плюс к этому добавляется инфраструктура. По нашим оценкам 30% объемов, как минимум, от этого заказа получат белорусские организации — это многомиллиардный в долларах объем заказа, это дополнительные рабочие места.

Немаловажно, что с опережением в полтора года в 120 км от Калининграда строится абсолютный близнец будущей белорусской станции — Балтийская АЭС. На любой стадии, можно будет, что называется, руками потрогать элементы сооружения, сравнить, еще раз проверить-перепроверить. Безопасности объекта уделят самое повышенное внимание. Уровень самый высокий — т. н. «три плюс». «Четвертого поколения» в мире пока нет. Над ним все работают. Не исключено, что Беларусь и Россия это будут делать вместе.

Стороны сегодня договорились и о научно-техническом сотрудничестве. Например, на уровне ядерных институтов — нашего «Сосны» и российского им. Курчатова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».