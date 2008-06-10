В правительстве рассмотрели ход реализации программы импортозамещения

Специалисты констатировали, что белорусские предприятия оказались не готовы к потребительскому буму.Они не могут в полной мере обеспечить потребности рынка. В большей степени это касается бытовой техники. Хотя ситуация понемногу исправляется. 70% рынка за отечественными производителями. Уже освоен выпуск стиральных машин, СВЧ-печей и пылесосов.



В то же время нельзя все производить у себя. Необходимо открывать производства тех изделий, которые будут не только дешевле импортных, но и не уступят им по качеству. "Импортозамещение не должно быть самоцелью. Здесь должно быть к минимуму сведено административное влияние. Оно должно строиться на экономических механизмах. Мы должны уйти от термина импортозамещение и придти к конкурентоспособности. Чем раньше это сделаем, тем будет правильнее", подчеркнул Министр экономики Республики Беларусь Николай Зайченко.