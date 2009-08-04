В Правительстве рассматривают вопрос развития сферы услуг в Беларуси

На заседании Совмина речь идёт о выполнении Комплексной программы до 2010-го года. С первого квартала нынешнего в республике отмечен рост доли сферы услуг в валовом внутреннем продукте. За полугодие её удельный вес в ВВП превысил 43% при задании на год – 44-45. Наибольший рост объемов услуг – в банковской секторе, операциях с недвижимостью и связи. Медленнее развивались услуги здравоохранения, социальной сферы, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства. А вот рост транспортных услуг снизился как внутри страны, так и за её пределами.