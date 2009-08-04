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В Правительстве рассматривают вопрос развития сферы услуг в Беларуси

04 августа 2009 07:59
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На заседании Совмина речь идёт о выполнении Комплексной программы до 2010-го года. С первого квартала нынешнего в республике отмечен рост доли сферы услуг в валовом внутреннем продукте. За полугодие её удельный вес в ВВП превысил 43% при задании на год – 44-45. Наибольший рост объемов услуг – в банковской секторе, операциях с недвижимостью и связи. Медленнее развивались услуги здравоохранения, социальной сферы, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства. А вот рост транспортных услуг снизился как внутри страны, так и за её пределами.
# Экономика

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