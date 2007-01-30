В правительстве положительно оценивают ход реализации Программы возрождения села

Свыше 26 триллионов рублей направлено на реализацию Госпрограммы возрождения и развития села за два последних года. За это время появилось 413 агрогородков, из них большая половина в 2006 году. На селе построено более 17 тысяч жилых домов. Все агрогородки обеспечены транспортной связью с райцентрами. В правительстве в целом положительно оценивают ход реализации Программы возрождения села. Выполняются стандарты по бытовому, торговому, медицинскому обслуживанию. Безработных сельчан становиться меньше. Впрочем, в производственной сфере пока не все гладко. Правительство требует не только наводить лоск, но и развивать инфраструктуру, создавать конкретные производства. При чем работать нужно не на сиюминутный результат, а на перспективу.