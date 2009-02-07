В правительстве подвели итоги развития экономики за 2008 год

17 из 19 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития выполнены в Беларуси. Правительство сегодня подводило итоги экономической жизни страны за минувший год. И не делая скидок на кризис, строило планы на год текущий. Министры экономического блока подсчитали, что в Беларуси по итогам января замедление темпов роста экономики присутствует, но оно не такое значительное, как в соседних странах. Оптимизма добавил тот факт, что первый месяц года страна завершила с темпом роста ВВП на уровне 104% и увеличением объемов сельхозпроизводства на 6-8%.



В штабе сегодня работа кипела. Экономический блок готовил к объявлению итоговые цифры по году. Представители местной исполнительной вертикали и руководители крупных предприятий доставали из папок свои показатели, чтобы в случае необходимости озвучить их Главе Правительства. Премьер же начал с важной экономической темы – газа. Окончательно подтвердил цифру в 148 долларов. Это входная среднегодовая, которая будет меняться от месяца к месяцу в меньшую сторону.



Исходя из того, какую формулу цены на газ имеет Беларусь, его стоимость будет падающая. А это означает, что к концу года мы получим еще более дешевый его вариант. В итоге у отечественных субъектов хозяйствования будет дополнительная прибыль и рентабельность. Пока же 2008 продемонстрировал, что с прибылью нередко были перебои.



Страна в минувшем году выполнила 17 из 19 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития. Сложнее всего было исполнить сальдо внешней торговли. 2008-й принес его увеличение: дефицит вырос в 1,5 раза до 4-х миллиардов 400-т миллионов долларов. Но уже в январе нынешнего года ситуация начала стабилизироваться. Темп роста промышленного производства составил 100-102%. ВВП росло в пределах 104%. Сельхозпроизводители увеличили свои объемы на 6-8%. Конечно, замедление темпов роста экономики есть, но оно не такое значительное, как в соседних странах.



В Беларуси в январе утвержден план первоочередных мероприятий по либерализации условий осуществления экономической деятельности. В складывающихся условиях либерализация это одна из эффективных мер по созданию условий дополнительного роста национальной экономики.



2 последних месяца Правительство совершало мозговой штурм. В итоге в Беларуси принят антикризисный план действий. Он усилен мероприятиями по работе валообразующих, градо- и структурообразующих предприятий, которые определяют экономику малых городов. Кроме того, принят ряд решений с Нацбанком по поддержке банковской системы для стимулирования внутреннего спроса. Насколько эффективны принятые меры, Правительство готово озвучить итоги по результатам полугодия.